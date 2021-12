Jean Castex abonde le “fonds friche” de 350 millions d'euros

Cette aide va se traduire par un appel à projets locaux et via le fonds pour la reconversion des friches industrielles. « Il nous faut à tout prix repartir de l'avant pour favoriser la construction dans un cadre nouveau qui est celui de la transition écologique », a déclaré Jean Castex. Le chef du gouvernement a notamment annoncé l'abondement du « fonds friche » créé dans le plan de relance. Initialement doté de 300 millions d'euros et victime de son succès, il voit son enveloppe gonflée de 350 millions d'euros supplémentaires. A Saint-Fargeau-Ponthierry, le Premier ministre, accompagné par la ministre du Logement Emmanuelle Wargon, a visité un site en friche depuis 30 ans et où 800 logements doivent être construits. Pour l'exécutif, il s'agit de redynamiser la construction de logements, alors que les délivrances de permis de construire ne redécollent pas (moins de 400 000 actuellement contre 457 000 avant la pandémie, selon Matignon). Une commission, présidée par le maire de Dijon François Rebsamen, va être mise sur pied avec l'objectif de formuler, d'ici septembre, des recommandations pour inciter les collectivités territoriales à construire davantage.