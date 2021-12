Meaux se veut toujours plus sûre et attractive

L'élu a annoncé d'emblée une baisse historique de la délinquance, après un mouvement entamé depuis plusieurs années. Le taux de délinquance pour 1 000 habitants a en effet atteint 51,07 pour 1000 sur les huit premiers mois de 2017. Le département affiche de son côté un taux de 61,31 pour 1 000. Ce même taux était à Meaux de 100,8 pour 1000 habitants en 1995.

Les transports

Coutumier des concertations avec ses administrés, le maire de Meaux a annoncé le lancement d'une grande consultation publique sur internet, pour « recueillir avis et suggestions sur les projets qui vont dessiner Meaux jusqu'à l'horizon 2025 et au-delà ». Aussi, la ville mettra à disposition un questionnaire le 1er octobre et durant deux semaines, ainsi que des versions papier en mairie. S'agissant de la mobilité douce, l'élu LR a annoncé le lancement du plan « Meaux à vélo 2020 ». « Je souhaite que d'ici à deux ans, la ville soit parfaitement cyclable », a-t-il souligné, invitant « toutes les bonnes volontés » à faire « remonter sur le site les réels besoins du terrain ».

Concernant la ligne P, le maire a annoncé une rencontre prochaine avec Didier Bense, directeur général SNCF Réseau Île-de-France, centrée sur l'électrification du réseau entre La Ferté-Milon et Trilport, l'amélioration du confort des rames et la réalisation de travaux, notamment sur la sous-station électrique.

Enfin, le maire de Meaux s'est félicité de l'avancée du projet phare de la liaison rapide entre Meaux et Roissy. Un axe qu'il juge essentiel pour le développement du pays de Meaux, notamment axé sur la filière aéronautique. Dans la même veine, le déploiement de la fibre sera poursuivi, la couverture étant de 73 % à l'heure actuelle, avec 14 000 foyers raccordables.

L'attractivité

Une technologie indispensable au développement économique, Jean-François Copé ayant rappelé que 1 200 personnes étaient employées sur le Parc d'activités du Pays de Meaux (PAPM), avec 119 entreprises en activité et 1 000 jeunes en apprentissage. L'entreprise Gaches Chimie a notamment acheté 20 000 m² en 2017, de même que la société Robert Bardet Emballages s'est implantée en mai 2017.

En outre, la ville commercialise un deuxième pôle économique, sur la zone de l'Arpent de Vision. Il permettra, selon la Ville, de créer 500 emplois. « Le permis de construire pour un bâtiment de 54 000 m² adapté aux demandes actuelles des logisticiens est en cours d'instruction », a-t-il précisé. Le promoteur Cibex devrait pouvoir le commercialiser et le livrer pour la fin 2019. Sur l'attractivité toujours, l'édile a salué la création de 53 commerces de tous types de juillet 2016 à juillet 2017, dans tous les quartiers, dont plus de la moitié dans le cœur de la ville, qui en compte 350.

Les chantiers

Jean-François Copé a annoncé poursuivre les « grandes transformations » des quartiers Meldois. Le centre-ville connaîtra la rénovation de la rue du Grand Cerf, la 2e phase de la balade des quais entre le pont Neuf et le pont Foch sera menée, la halte fluviale sera remise au goût du jour à la mi-octobre, et la salle des fêtes, baptisée « Colisée de Meaux », sera inaugurée en musique le week-end des 17 et 19 novembre.

Aussi, le programme complet des manifestations renouvelées sera présenté lors des vœux de janvier 2018, Jean-François Copé ayant décidé de procéder à une refonte de l'offre existante.

L'élu a enfin assuré être déterminé à « tout faire pour tenir ses engagements sans augmenter les impôts », dans un contexte de réduction des dotations aux communes.