Jablines-Annet : le “Trail de la peur” le 29 octobre

Le 29 octobre (à partir de 19 heures), entre amis ou en famille, chacun va vivre une soirée incroyable sous le signe de la rigolade et de la peur. Les participants au “Trail de la peur“ vont, en effet, tenter d’échapper à des vampires, des sorcières ou encore des zombies. En courant ou en marchant, ils parcourront les différents circuits nocturnes (3, 7 et 11 kilomètres) parsemés de créatures en tout genre, afin de fêter Halloween dans la bonne humeur. Sur ce parcours non chronométré, les coureurs évolueront dans des univers paranormaux au milieux de créatures maléfiques présentes pour divertir les participants et les spectateurs. Cette course est accessible à partir de 10 ans.

Renseignements : www.letraildelapeur.com.