Distributeurs, producteurs-fournisseurs et start-up : 13 entreprises et associations, opérant auprès de la filière CHR, ont uni leurs expertises pour donner naissance à un grand projet de solidarité pour venir en aide à ce secteur emblématique du savoir-vivre français.

J'aime mon bistrot est une plateforme digitale unique de soutien aux CHR, simple et collaborative, ouverte aux professionnels et aux consommateurs aidant les établissements à faire face au contexte exceptionnel de fermeture et à anticiper dans les meilleures conditions possibles leur réouverture.



Jaimemonbistrot.fr répond à trois objectifs :

- Fédérer et engager professionnels et particuliers ;

- Accompagner les patrons d'établissements dans toutes leurs démarches ;

- Soutenir financièrement les établissements en leur pré-commandant des consommations.



En quelques clics, chacun pourra contribuer au soutien de son établissement préféré (café, bar, hôtel, restaurant) situé en France métropolitaine, en précommandant une consommation pour des montants allant de 1,50 à 50 euros, pour un café au comptoir, un verre en terrasse ou un repas complet. Les revenus versés par anticipation par les clients seront perçus immédiatement par le patron d'établissement pour faciliter la reprise de son activité.

Les 10 000 premières commandes seront créditées de 50 % additionnels – dans la limite de 2 000 euros par établissement – financés par les partenaires, au bénéfice des consommateurs qui pourront venir profiter de leur bon à la réouverture des établissements.

Jaimemonbistrot.fr