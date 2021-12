Ixina, le spécialiste de la cuisine, arrive à Pontault-Combault

Chaleureux, moderne et différenciant : Ixina, le spécialiste belge de la cuisine équipée, place beaucoup d'espoirs sur son nouveau concept de magasin implanté à Pontault-Combault. Une équipe d'experts cuisinistes accueille les visiteurs dans un espace de 313 m2.

Dès l'entrée, une cuisine évènementielle mappée projette, en plus des cuisines équipées installées, une quinzaine de réalisations différentes en trompe-l'oeil. Les clients pourront faire vivre leur projet dans l'espace de cocréation Ixina, un lieu inspirationnel et participatif équipé d'une matériauthèque. Ils seront également accueillis “comme à la maison”, dans la cuisine à vivre de la boutique, pour un instant de convivialité et de partage avec les conseillers.

Moustapha El Ferkh dirige cette nouvelle franchise. Après avoir fait ses armes au sein de grandes enseignes, ce passionné d'ameublement et de décoration décide de se lancer, à 22 ans, dans l'aventure entrepreneuriale. En 2019, il devient d'abord franchisé Ixina en reprenant le magasin situé à Brie-Comte-Robert. Aujourd'hui, à 34 ans, il ouvre sa deuxième enseigne à Pontault-Combault en compagnie de quatre collaborateurs, un directeur de magasin et trois conseillers. Il espère créer deux postes supplémentaires en fonction de l'évolution de l'activité.

Ixina France, filiale du groupe FBD, est présente dans l'Hexagone depuis 20 ans. Elle a été élue meilleure chaîne de magasins ces trois dernières années. Premier cuisiniste à se lancer dans la vente en ligne, Ixina a été à l'initiative de la visualisation 3D sur ce marché. Son credo reste la démocratisation de la cuisine sur-mesure accessible à tous. Son objectif est d'atteindre dans le futur les 240 magasins sur le territoire national et devenir ainsi un acteur majeur sur le marché français de la cuisine équipée.

Ixina Pontault-Combault :

ZAC du petit Noyer, 49 rue de Monthéty, Pontault-Combault.