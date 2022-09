Isabelle Roux-Trescases à la tête des Finances publiques de Seine-et-Marne

Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris et de l’École nationale d’administration (promotion Fernand Braudel), Isabelle Roux-Trescases a rejoint la Direction générale des finances publiques (DGFiP) en 2017 après un parcours au sein de l’Etat, en interministériel et à Bercy. Ce parcours a été essentiellement axé sur la gestion des ressources humaines, le pilotage de projets de transformation ou encore les finances et l’audit. En 2017, elle a été nommée à la Direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne avant de piloter, fin 2019, le projet de Nouveau réseau de proximité de la DGFiP.

C’est en juin dernier qu’Isabelle Roux-Trescases a rejoint la Seine-et-Marne. La Direction des finances publiques porte, dans ce département, des enjeux forts d'exercice des métiers, de qualité de service et d'accompagnement des publics aussi bien dans les zones urbanisées que rurales.