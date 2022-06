Iris Ohyama redéploie la fabrication de ventilateurs

Pour le troisième anniversaire de son arrivée en France, l’entreprise japonaise s’offre un beau cadeau. Avec sa marque d’électroménager “Woozoo by Ohyama”, le leader mondial de la plasturgie lance son premier ventilateur PCF HE18, issu de son usine de Lieusaint (65 000 m2). Comme il l’avait fait l’an passé, en pleine crise sanitaire, avec la fabrication en quantité industrielle de masques, le groupe nippon a mis en place, cette année sur son site seine-et-marnais, une nouvelle chaîne de production automatisée, dédiée à l’unique ventilateur tricolore. Il répond ainsi aux demandes des acteurs majeurs du petit-électroménager que sont Monsieur Bricolage, Boulanger, Leroy Merlin, Costco ou Darty.

Le ventilateur PCF HE18, best-sellers de la marque au Japon et récompensé en 2020 par le prix “International Design Awards” pour son design compact et épuré, a donc été choisi par Iris Ohyama pour être fabriqué sur le territoire français.

Appareil de table ou de bureau, ce ventilateur Woozoo est à la fois robuste et parfaitement silencieux. Doté d’hélices en 3D, il diffuse l’air sous forme de spirale, ce qui favorise une meilleure répartition de l’air frais au sein d’une pièce. Il apparaît idéal pour un usage à la maison, car il possède la capacité de rafraîchir une pièce jusqu’à 23 m². Son inclinaison à 75° vers le haut et son oscillation jusqu’à 45° possible permettent, en effet, d’adapter parfaitement l’air soufflé à son niveau.

Fort de plus de 60 ans de savoir-faire et d’expertise, Iris Ohyama gagne, jour après jour, la confiance de millions de consommateurs, notamment sur les marketplaces (places de marché) et a bien l’intention de la conserver. Il est vrai que les chiffres parlent pour ce puissant groupe japonais. Outre un chiffre d’affaires de 5,5 milliards d’euros en France et 83,5 millions d’euros en Europe, Iris Ohyama, c’est aussi 33 sites de production à travers le monde, un catalogue de 26 000 références (plus de 1 000 nouveaux articles produits chaque année) et 92 000 m2 de production en Europe.

L’inauguration de la première ligne française de production de ventilateur se déroulera le jeudi 16 juin (à partir de 10h30) sur le site de Lieusaint. Un souffle nouveau règne au sein de l’usine d’Iris Ohyama France.