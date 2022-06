Iris Ohyama a inauguré ses ventilateurs “made in France”

Les ventilateurs PCF-HE18 sont fabriqués en France et plus précisément au sein de la plateforme de Lieusaint (65 000 m2 et 150 salariés) ouverte par Iris Ohyama en 2019. Michel Bisson, maire de Lieusaint et président de l’agglomération Grand Paris Sud, était présent lors de cette inauguration.

Comme il l’avait fait l’an passé, en pleine crise sanitaire, avec la fabrication en quantité industrielle de masques, le groupe nippon a donc mis en place, cette année sur son site seine-et-marnais, une nouvelle chaîne de production automatisée dédiée à l’unique ventilateur tricolore. Iris Ohyama, qui vend plus de 15 millions d’exemplaires de ce produit dans le monde, répond ainsi aux demandes des acteurs majeurs français du petit-électroménager (Monsieur Bricolage, Boulanger, Leroy Merlin, Costco et Darty).

« Notre stratégie est d’étoffer nos lignes de production françaises, afin d’offrir plus de flexibilité à nos clients. Nous sommes fiers de contribuer à faire gagner la France en souveraineté industrielle », a déclaré Yasushi Ohyama, directeur d’Iris Ohyama France.