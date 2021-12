IPE77 Club : une part d'humain dans l'univers des affaires

« Dans une société de plus en plus compétitive, l'idée de se rencontrer et de se connaître mieux est essentielle au développement des entreprises d'un territoire. »

Depuis 2000, IPE77 Club fait la preuve dans le département qu'un groupe privé de l'envergure de l'assureur mutualiste peut investir le champ de l'animation territoriale pour y multiplier les initiatives, dans l'environnement de ses deux agences départementales de Chessy et de Melun.

À l'initiative et sous l'impulsion permanente de Stéphane Torrent – inspecteur-animateur AG2R La Mondiale Seine-et-Marne, Val de Marne et Essonne –, ce projet, innovant et pilote, s'est concrétisé autour de la création d'une double communauté. La première rassemble, en interne, une partie des collaborateurs ayant vocation à animer la seconde, essentiellement constituée de clients chefs d'entreprise, TPE-PME de 0 à 100 salariés. Comme le précise Stéphane Torrent, « Quand on est manager, on cherche forcément à développer des idées qui ont du sens afin de motiver ses collaborateurs bien au-delà de leurs fonctions au sein de l'entreprise. » C'est ainsi qu'une douzaine de salariés des deux agences départementales ont intégré le comité de pilotage d'IPE77 Club. Ils y ont été rejoints par une vingtaine de clients afin d'animer, ensemble, ce « club d'entrepreneurs » en organisant périodiquement des événements locaux et des rencontres ayant vocation à partager les expériences et à apporter aux dirigeants de TPE-PME des outils et des conseils favorisant leur développement. Cette initiative donne ainsi du sens à une vraie relation d'entreprise.

Un “living lab” original

Constituant un véritable creuset d'informations, sans arrière-pensées mercantiles, ce réseau se veut parfaitement complémentaire des organisations patronales – Medef77, CPME – et autres associations départementales d'entrepreneurs – FCE, Ceve… Il émaille ainsi l'année d'une série d'initiatives qui nourri les réflexions et apportent des solutions simples et concrètes à des problèmes quotidiens. Comme le souligne Stéphane Torrent, « Nous avons parfaitement conscience que les patrons de TPE et de PME affrontent les lourdeurs de gestion d'une grande entreprise sans en avoir les moyens. Au-delà de son métier de base, le dirigeant doit multiplier les compétences. Il est à la fois directeur commercial, DAF, DRH et directeur logistique… Sur les problèmes du quotidien, un Instant pour entreprendre organise ainsi périodiquement de petites conférences, petits déjeuners et afterworks, totalement gratuits, animés conjointement par des collaborateurs AG2R La Mondiale et par des clients spécialisés sur les thèmes abordés. »

On parle là de partage d'expérience et de formations spécifiques, ces fameuses « soft skills » devenues essentielles au développement d'une entreprise. Une convention annuelle fait, quant à elle, office de grand-messe, soirée d'information réunissant plusieurs centaines de décideurs et d'acteurs locaux, autour d'un thème ambitieux.

Une série d'ateliers “vente”

Dans cet esprit, IPE77 Club va bientôt programmer ses ateliers “vente“. Ce thème paraît essentiel à Stéphane Torrent : « Les chefs d'entreprise ont souvent des difficultés à vendre. Ils ne savent pas forcément prendre des contacts, argumenter et négocier. Lors de cette formation gratuite, les conseillers commerciaux du groupe vont apprendre à vendre à leurs clients qui le souhaitent. Ce partage d'expérience va prendre la forme de trois modules mensuels de 2 h 30, pendant trois mois. » Les bénéfices sont aussi importants pour les salariés du groupe : « Mes collaborateurs prennent conscience de ce qu'ils sont capables d'apporter à leurs clients. Ces derniers découvrent de leur côté qu'ils peuvent partager leur expérience et apporter des choses aux autres chefs d'entreprise. La plus-value pour un assureur mutualiste comme AG2R La Mondiale est de faire davantage que vendre des contrats. »

IPE77 est également promoteur d'actions citoyennes. À ce titre, le réseau est partenaire de nombreuses associations. Par exemple, les fonds récoltés lors de la convention de janvier dernier ont été intégralement répartis entre Unisson, structure venant en aide aux personnes atteintes de maladies chroniques, Boxer Inside Club, créée par la championne Sarah Ourahmoune, et l'Institut de l'engagement, animé par Martin Hirsch. Cette dernière association s'intéresse aux jeunes qui ont assuré des services civiques, les accompagnant pour trouver un emploi ou pour créer une entreprise. Dans le prolongement, comme le précise Stéphane Torrent, « IPE77 Club veut aujourd'hui rapprocher les moins de 25 ans de l'univers des TPE ».