Intérim : 32,9 % d'intérimaires en moins au 1er trimestre en Île-de-France

Selon la Dares, au 1er trimestre 2020, dans le contexte de crise sanitaire et de confinement, l'emploi intérimaire enregistre un recul historique au 1er trimestre 2020 (- 40,4 %, soit -318 100 intérimaires, après - 0,4 % soit - 2 900 intérimaires au trimestre précédent) et atteint ainsi son plus bas niveau depuis 1998. La baisse concerne tous les secteurs, mais elle est plus forte dans la construction (- 60,5 % après - 2,6 %) et l'industrie (- 40,7 % après - 2,1 %) que dans le tertiaire (- 31,0 % après + 2,1 %). Sur un an, tous secteurs confondus, l'intérim chute de 41,0 %.

En moyenne sur le 1er trimestre de cette année, le volume de travail temporaire (mesuré en équivalent emploi à temps plein) se replie également (- 5,4 % après + 0,1 %), quoique de façon nettement moins marquée : il est mesuré sur l'ensemble du trimestre, alors que l'emploi intérimaire est estimé sur la dernière semaine de mars, très affectée par la crise sanitaire.

La Région Île-de-France a mieux résisté, avec un nombre d'intérimaires qui a baissé de 32,9 % au premier trimestre 2020. Quelque 132 688 intérimaires y étaient employés au 4e trimestre 2019 , contre 80 657 au 1er trimestre 2020.