InterClass' : des élèves de la Ferté Gaucher en reportage

Les élèves travaillent toute l’année, aidés par des journalistes professionnels de France Inter, sur des projets de reportage qui seront diffusés sur la grille d’été de la radio nationale.

La classe de 3e du collège Jean Campin doit réaliser quatre reportages portant sur des thèmes différents explique Jean-Baptiste Chaignier, le professeur de sciences physiques. L’un des thèmes devant porter sur la culture en zone rurale, les élèves ont décidé de faire un reportage sur la Galéria continua, une galerie d’art contemporain implantée dans une ancienne papeterie de 10 000m2à Boissy-Le-Chatêl (à 10 minutes de leur collège). Cette galerie rurale expose des artistes de renom tel que Daniel Buren et Anish Kapoor comme de jeunes artistes émergents. Les élèves se sont prêtés au jeu de la préparation d’interview et de la prise de sons et d’images avec entrain.

Dans le cadre d’InterClass’, ils ont aussi pu visiter la Maison de la Radio et ont assisté à deux émissions en direct mercredi 23 mars dernier. Quatre d’entre eux furent aux côtés de Charline Vanhoenacker pour l’émission « Si tu écoutes, j’annule tout », de 17 h à 18 h.