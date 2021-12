Installation de la Mission régionale d'autorité environnementale d'Île-de-France

Sous la présidence de Christian Barthod, cette mission régionale a également défini son organisation interne afin de finaliser et d'adopter dans les prochaines semaines 29 décisions, associées ou non à une évaluation environnementale, et deux avis.

Elle délibèrera régulièrement pour émettre ses avis et ses décisions sur les évaluations environnementales des plans, des programmes, des schémas et des documents d'urbanisme et sur les études d'impact de certains projets, en application des codes de l'environnement et de l'urbanisme.

Améliorant la transposition du droit européen en matière de prise en compte de l'environnement et d'information des citoyens, les avis et décisions seront publiés et transmis aux autorités administratives compétentes.