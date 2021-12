Inondations : le Grand Paris s'engage auprès des agriculteurs

Les représentants de la Métropoles du Grand Paris, de la Driaaf, et des Chambre d'agriculture des bassins en amont de Paris (Île-de-France, Grand Est, Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté) se sont réunis lors du Salon international de l'agriculture pour signer ce document.

S'agissant de la partie financière de la charte, les signataires ont prévu une indemnisation pour les agriculteurs dont les champs sont inondés lors des crues. En 2018, 13 000 hectares avaient subi les conséquences des crues sur le bassin Seine-Normandie. La métropole du Grand Paris souhaite en effet passer à l'action s'agissant de sa compétence Gemapi (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), avec un programme pluriannuel d'investissement 2019-2023 de quelque 108 millions d'euros. Parmi les mesures prises, on notera la finalisation des études, les premières acquisitions foncières du projet de casier pilote La Bassée, ou encore la réhabilitation des digues.

La Métropole a d'ores et déjà octroyé à 79 agriculteurs concernés une enveloppe d'un million d'euros. Il s'agit pour Patrick Ollier « de la concrétisation de la solidarité amont-aval et urbain-rural ».

Christophe Hillairet, président de la Chambre d'agriculture de Région Île-de-France, a indiqué que cette charte « marquait le début d'une nouvelle étape permettant de chiffrer les impacts des inondations sur les activités agricoles, à l'image de l'Observatoire agricole des terres inondées, et de développer une batterie d'outils opérationnels pour gérer au mieux les crues sur le Bassin Seine-Normandie ».