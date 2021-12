Inondations : le Département toujours aux côtés des communes sinistrées

« Je salue au nom de l'ensemble des élus départementaux le travail de nos sapeurs-pompiers sur le terrain qui ont démontré une fois de plus leur capacité d'organisation, leur rapidité d'intervention et leur engagement pour protéger et secourir les Seine-et-Marnais. Je salue également l'ensemble du personnel du Département pour son action au service des habitants. » Par ces mots, Jean-Jacques Barbaux, président du Département, a souhaité souligner les actions engagées face à ce nouvel épisode de crue.

Les agents de la direction principale des routes ont dû procéder au nettoyage des chaussées inondées avant la remise en circulation des tronçons concernés. La vérification du bon fonctionnement des fossés sera nécessaire. Un bilan de l'état des ouvrages d'art est également en cours, afin d'identifier les détériorations et les travaux nécessaires. Une surveillance particulière sera apportée au niveau des végétaux immergés, dont la tenue a peut-être été fragilisée.

Le dispositif Entr'aide toujours actif

Le dispositif Seine-et-Marne Entr'aide se poursuit. Créé en 2016, ce dispositif, piloté par le Bureau des collectivités locales, a pour objectif de répondre aux besoins (matériel, aide…) des communes touchées par des intempéries. Le Bureau des collectivités locales a assuré durant cet épisode le lien permanent avec les élus des communes qui ont connu des inondations.