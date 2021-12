Innovespace, un village d'entreprises à Vaires-sur-Marne

En avril dernier, la construction du parc d'activités et du pôle de vie a commencé, au cœur de la ZAC du Gué de Launay. Cet ensemble immobilier répond en tout point aux exigences de la Ville, de la Communauté d'agglomération Paris Vallée de la Marne et de l'aménageur, ainsi qu'aux besoins des entreprises qui désirent s'installer dans des locaux modernes et évolutifs.

À terme, L'Innovespace sera composé d'un parc d'activités de 9 920 m2 constitué de trois bâtiments – dont les cellules seront divisibles à partir de 285 m2 – et d'un pôle de vie de 1 230 m2 qui pourra accueillir deux commerces en rez-de-chaussée et trois plateaux de bureaux au R + 1 divisibles à partir de 170 m2.

Place de la nature

À travers ce village d'entreprises, Alsei Entreprise s'est engagée dans une démarche de labellisation « BiodiverCity ». Ce label vise à déployer des outils et des actions concrètes pour intégrer la biodiversité́ dans l'acte de construire et rendre le site favorable et attractif pour les espèces animales et végétales locales. Il permet également de valoriser une nature de proximité au profit des usagers – vues verdoyantes, floraison, parfums agréables, apport de fraîcheur et d'ombrage en été, chant des oiseaux, etc.

Pour assurer la protection et le développement de la faune et la flore locales, la SEM Aménagement 77 et le promoteur vont également mettre en place des dispositifs concrets. L'aménageur assurera la préservation des atouts écologiques par l'aménagement de noues, de continuités arbustives et herbacées profitables à la biodiversité.

Véritable transition entre la ville et le village d'entreprises, Innovespace Vaires-sur-Marne devrait être livré au 1er trimestre 2021.