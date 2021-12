Numérique et droit international récompensés au Prix du livre juridique

Le Prix du livre juridique et le Prix du livre de la pratique juridique ont été remis à Bertrand Ancel et David Lefranc, le 7 octobre dernier lors du Salon du livre juridique, organisé par le Club des juristes et le Conseil Constitutionnel.

©Twitter@clubdesjuristes - Bernard Stirn, président du jury, et Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, ont remis les prix.