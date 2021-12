Initiatives Télécentres 77 rejoint Seine-et-Marne Développement

Dernièrement, lors de leurs assemblées générales, la fusion entre Initiatives Télécentres 77 (IT 77) et Seine-et-Marne Développement a été votée : « le Département de Seine-et-Marne veut poursuivre son action en faveur du télétravail et du coworking. Par le rapprochement d'Initiatives Télécentres 77 et de Seine-et-Marne Développement, il relève le défi en 2017 pour continuer l'action en faveur de l'attractivité, de l'innovation et du mieux vivre en Seine-et-Marne », a expliqué Denis Jullemier, président d'Initiatives Télécentres 77 et de Seine-et-Marne Développement.

Pour rappel, après trois ans de préparation, avec l'accompagnement par IT 77, le Télécentre E-Lab du Pays de Coulommiers a ouvert en mars 2017. Il propose des espaces de télétravail, du coworking et des bureaux, rejoignant ainsi la liste des huit autres tiers-lieux de Seine-et-Marne, Stop & Work Montereau, Stop & Work Fontainebleau, Hubstart Paris Region, les pépinières Ecopôle et le Sextant de Grand Paris Sud, Digital Village, Jehol, Sandbox, qui proposent également des espaces de télétravail et de coworking, avec de l'animation et de la mise en relation entre les entreprises.

IT 77 poursuit ainsi ses missions en faveur des tiers-lieux et du télétravail, par l'accompagnement des projets et la coordination du réseau d'espaces en activité, avec le soutien du Département, désormais au sein de Seine-et-Marne Développement.

En tout, ce sont 300 postes de travail qui sont disponibles pour tous les actifs en Seine-et-Marne, actuellement, dans des espaces coordonnés par le réseau Initiatives Télécentres 77.