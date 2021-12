Initiatives Télécentre Île-de-France accompagne la création de tiers lieux

L'objectif de cette aide ? Le développement des tiers-lieux est un moyen concret et rapide d'améliorer les conditions de travail et de vie des Franciliens (désenclavement des territoires, apport de services de proximité, lutte contre la fracture numérique…).

Les collectivités locales et leurs groupements, les établissements publics, les structures d'enseignement supérieur et de recherche, les associations et les entreprises (quels que soient leur taille et leur statut juridique) peuvent en bénéficier.

Le dossier de candidature devra notamment contenir : une étude de marché préalable indiquant la présence des tiers-lieux environnants et le public ciblé, les services proposés, une description du local (surface, plan d'aménagement…), le plan d'investissement, le business model avec les grilles tarifaires prévues, l'atteinte de l'équilibre financier, les liens envisagés avec l'écosystème local…

La Région participe à hauteur de

40 % des dépenses d'investissement consacrées à l'aménagement et l'équipement. L'attribution de la subvention ainsi que son montant relève de l'appréciation de la Commission permanente du Conseil régional. Les structures existantes peuvent aussi bénéficier de cette aide.

Contact : gwenaelle.dralou-tanguy@iledefrance.fr

Informations complémentaires:

www.iledefrance.fr/aides-services/aide-a-creation-de-tiers-lieux