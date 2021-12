Initiatives 77 L'e-learning au secours de l'emploi

Vice-présidente du Département en charge des bâtiments départementaux et maire de Férolles-Attilly, Anne-Laure Fontbonne est également présidente d'Initiatives77 qui a vocation à promouvoir toutes les actions de nature à favoriser l'insertion professionnelle des personnes qui en sont les plus éloignées. Elle revient sur la première expérimentation d'un nouvel outil de formation en “e-learning” pour les bénéficiaires du RSA peu qualifiés.

Quels sont, à vos yeux, les principaux atouts de ce nouvel outil de formation mis en place par Initiatives77 ?

Initialement réservé à l'université, l'e-learning que nous avons commencé à expérimenter, permet de favoriser l'auto-formation. Le premier test a été mené du mois de mai au mois d'août, sur la base du volontariat. Beaucoup des bénéficiaires du RSA ont affrontés des accidents de la vie. N'ayant pas une grande confiance en eux, ils ne sont peut-être pas prêts à suivre une formation dans un cadre traditionnel. Avec ce nouvel outil, ils restent chez eux, devant un ordinateur ou leur smartphone, et peuvent se former à leur rythme, sans avoir besoin de se déplacer et d'affronter le regard des autres. Pour cette première session, ils ont été accompagnés par l'association qui les a réunis régulièrement pour faire un point. . Cette expérimentation s'inscrit dans le droit fil de la politique départementale qui fait de l'insertion professionnelle son « cheval de bataille » avec notamment sa politique du juste droit.

Ce premier outil de formation, élaboré avec le concours de L&B Services est essentiellement dédié à la logistique ?

Oui, car ce secteur d'activité se développe beaucoup en Seine-et-Marne, à Nemours, à Sénart, ou encore à Tournan-en-Brie, avec l'installation de Conforama qui va proposer, à terme, entre 400 et 600 emplois. Il est pour nous essentiel de pouvoir répondre à cette demande des entreprises, notamment à travers cette formation réservée aux métiers de la logistique.

Combien de bénéficiaires ont suivi cette première session d'e-learning ?

Neuf personnes ont suivi le premier parcours de formation d'une durée d'environ 30 minutes, composé de quatre modules, afin de présenter le secteur de la logistique, ses métiers, l'environnement professionnel (contrat de travail, salaire, etc.), les savoirs de base, le raisonnement logique et les questions de prévention, de santé et de sécurité dans l'entreprise.

Sur les neuf personnes engagées sur cette session, six sont allées jusqu'au bout. Elles ont ensuite passé le Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (permis CACES1), indispensable pour piloter les chariots et les élévateurs. Des contacts ont d'ores et déjà été pris avec des entreprises seine-et-marnaises pour faciliter leur embauches en fin de formation.

Comment va à présent évoluer cette formation en e-learning ?

Pour l'instant, les sessions restent réservées aux bénéficiaires du RSA ayant un niveau inférieur au CAP (niveau 5). Dans un premier temps, nous souhaitons consolider cette formation “logistique”. Néanmoins, à plus ou moins long terme, nous pourrons ouvrir cet e-learning à bien d'autres secteurs comme l'environnement, la distribution, la sécurité, ou encore la restauration et le tourisme. Cette stratégie pourrait grandement favoriser le retour à l'emploi de ces bénéficiaires du RSA.