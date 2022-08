Initiative Melun Val de Seine fait sa mue

Membre du réseau national Initiative France, l’association Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine-et-Marne (IMVSSSM) change de nom. Elle devient Réseau Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine-et-Marne (RIMVSSSM). Spécialisée dans l’accompagnement et le financement de porteurs de projets d’entreprise, la plateforme implantée à La Rochette a décidé de faire peau neuve avec une image de marque plus dynamique et plus colorée. Un nouveau président est à sa tête en la personne d’Alain Guilmont qui a pris la succession de Loïc Dupont. Depuis sa création, en 1999, l’association a soutenu plus de 1 100 entrepreneurs pour un montant de prêts d'honneur de plus de 11, 5 millions d'euros. Elle affiche un taux de pérennité de plus de 90 % (pour les entreprises soutenues à trois ans) et a contribué à la création ou au maintien de plus de 2 700 emplois directs depuis 2000.

11, rue Benjamin Franklin, La Rochette (centre d’affaires H Center). Tél. : 01 64 38 96 85. www.initiative-mvs-sud77.fr