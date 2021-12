Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine-et-Marne : 20 ans au service de l'économie territoriale

Pour ses 20 ans, Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine-et-Marne a mis les petits plats dans les grands. Plateau télé façon talk-show, quizz, « Enquêtes exclusives »... Des élus aux bénévoles, en passant par les partenaires et les porteurs de projets accompagnés, toutes les typologies d'acteurs ont été mises à l'honneur à l'Escale de Melun. « Élu en 2016, une année excellente pour le réseau, j'ai souhaité m'investir dans une mission sociale et économique qui me paraissait intéressante », lance Loïc Dupont. « Nous avons vécu une série de bouleversements. J'ai repris la plateforme durant la loi NOTRe au moment où les EPCI ont été redéfinis. Nous avons démarré avec une personne mise à disposition par l'agglomération et aujourd'hui nous employons quatre personnes à plein temps, avec sur le dernier exercice 100 créateurs aidés et financés, soit 200 emplois créés ou sauvegardés, et un taux de pérennité de 95 %.»

Un réseau élargi en 2003

« L'initiative revient à Claude Rameau, alors adjoint au maire de Melun chargé des finances et du budget, qui s'est demandé ce qu'il pourrait faire pour développer l'économie locale et a eu l'idée de créer une plateforme dans un premier temps, puis un club de business angels », explique Denis Kirchhoff, premier président de la plateforme. « Le projet s'est développé jusqu'à donner lieu à une assemblée constituante réunie en septembre 1999, puis la plateforme a démarré son activité au premier janvier 2020 ».

Si la communauté d'agglomération melunaise est donc à l'origine du projet, Initiative Melun Val de Seine s'est élargie dès 2003 à tout le Sud Seine-et-Marne. « Nous nous sommes rendu compte très rapidement qu'il fallait professionnaliser notre plateforme et pour cela étendre notre territoire d'intervention. Nous avons entamé cet élargissement avec la ville de Montereau », poursuit Denis Kirchhoff.

« En tant que président du Département, je suis très satisfait que plus de 850 entreprises et 2 000 emplois aient été créés durant toutes ces années, souvent dans des petites villes. Cela contribue à l'attractivité du territoire et en particulier des villages, des zones plus reculées », ajoute Patrick Septiers, qui estime que c'est ce qui « fait la force du réseau ». Et de continuer : « un réseau tel qu'Initiative est essentiel pour l'attractivité d'un territoire ».

La proximité comme fer de lance

Pour Vincent Paul-Petit, vice-président de la communauté d'agglomération de Melun Val de Seine, la plateforme est « une initiative très importante pour assurer un soutien à ceux qui ont le virus de l'entrepreneuriat. Je l'ai eu aussi ; et nous avons besoin d'être accompagnés, d'échanger sur notre projet avec des professionnels. C'est pour cela que la plateforme fonctionne : eu égard au taux d'échec, on constate que c'est un outil performant et efficace. L'agglomération ne s'est jamais posée la question d'arrêter le dispositif. Il est essentiel, à tel point que les territoires environnants ont souhaité nous rejoindre et cela s'est fait de manière naturelle ».

En effet, les responsables de la plateforme ayant fait le choix de la proximité, cinq commissions d'attribution de prêts et de parrainage ont été créées (Melun, Montereau-Moret-Gâtinais, Provins, Fontainebleau-Nemours, Brie). Elles permettent d'étudier les dossiers des porteurs de projets des 14 EPCI adhérents du Sud Seine-et-Marne. La dernière commission en date à avoir été créée est celle de la Brie. « Toute la zone Sud de la Seine-et-Marne jusqu'à la N4 n'était pas couverte. En tant qu'administrateur à la CCI Seine-et-Marne et sous la pression amicale de Denis, je suis allé rencontrer les communautés de communes aujourd'hui appelées Val Briard, Portes Briardes entre villes et forêts, et Orée de la Brie pour créer un comité d'attribution, sur une zone dense et dynamique économiquement », souligne Dominique Mocquax, vice-président à la CCI Seine-et-Marne. « Je m'en félicite tous les jours, c'est une belle aventure humaine. Nous avons aussi une énorme responsabilité, celle d'aider le porteur de projet et à la fois de ne pas mettre en difficulté un entrepreneur dont le projet ne serait pas encore mûr ».

Pierre Lory, président du Clé 77, a accompagné la croissance de la plateforme depuis ses débuts. « J'ai souhaité m'investir bénévolement parce qu'en tant que créateur d'entreprise, je trouvais normal de partager mon expérience. J'ai eu la chance d'avoir une expérience professionnelle variée, ce qui me permet de tester et d'accompagner de jeunes chefs d'entreprise », explique le créateur de la société Biobank, qui le premier a présidé la commission de Melun et la dirige encore aujourd'hui. « J'ai vu passer plus de 600 dossiers, aidé près de 500 entrepreneurs et les projets sont extrêmement différents, les porteurs de projets de tous âges et issus de parcours variés. C'est un plaisir toujours renouvelé d'y participer ».

Sur la question du déroulement des commissions, Pierre Lory précise : « nous prenons connaissance des dossiers une semaine à l'avance. Avant de recevoir le porteur, nous nous assurons que nous avons tous bien compris le projet. Ensuite nous le recevons et lui demandons de nous expliquer pourquoi il porte ce projet, quels moyens il va y apporter (budget et ressources humaines), et comment il compte le développer. Une fois ce travail effectué, nous remplissons une feuille d'évaluation avec des critères que nous notons de 1 à 5. Nos méthodes étant similaires, les notes sont cohérentes et cela facilite la prise de décision ».

De nouveaux prêts expérimentés en Seine-et-Marne « Eu égard au problème de désertification médicale en Île-de-France, nous avons lancé depuis moins d'un an le prêt d'honneur santé », explique Juliette Bourdillon, vice-présidente Initiative Île-de-France. Quelque 20 professionnels ont déjà été financés et accompagnés. Parmi eux, des projets médicaux et paramédicaux tels que des centres de santé, des gynécologues-obstétriciens, ORL, kinésithérapeutes, pédicures-podologues, dont la moitié s'est implantée sur des territoires reconnus comme déserts médicaux par l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France (ARS). Le prêt Santé Initiative permet à ces professionnels de financer des investissements en matériels ou en ressources humaines pour l'embauche de salariés et leurs besoins en fonds de roulement. Quelque 100 emplois ont déjà été sauvegardés et/ou maintenus en Île-de-France. Il faut dire que 4,4 millions de Franciliens, soit 37 % de la population francilienne, n'ont pas accès à un généraliste comme ils le devraient. Emmanuelle Connesson, gérante de la pharmacie Saint-Georges à Cannes-Ecluse, a par exemple bénéficié de ce prêt. Les missions de la plateforme sont intégrées au dispositif de la Région Entrepreneur Leader, qui propose un accompagnement personnalisé. Qu'ils soient repreneurs ou créateurs d'entreprise, les entrepreneurs locaux peuvent faire appel à la plateforme pour être accompagnés et afin de financer leur projet. Le réseau Initiative propose un prêt d'honneur (les prêts possibles : création, reprise, transmission, développement, agricole, remarquable, santé), octroyé à titre personnel, à taux zéro et sans garantie demandée, en renfort de l'apport personnel du créateur ou repreneur. Son accès à l'emprunt bancaire est ainsi facilité par effet de levier. Durant son parcours, l'entrepreneur aura accès à un « accompagnement par des conseils personnalisés et une orientation adaptée en amont, et en aval, à un suivi technique et à un parrainage s'il le souhaite ».