Indépendants : enfin un régime qui va les faire grossir

La transformation de leur statut trouvera à l'avenir tout son sens et son efficacité dans une approche globale de facilitation et de simplification.

Le poids des prélèvements sociaux constitue un des freins majeurs au démarrage d'une activité. D'ores et déjà, la proposition d'une « année blanche » pour tous les créateurs et repreneurs d'entreprises permettant l'exonération de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale va donc dans le bon sens avec l'élargissement à tous des dispositifs réservés jusque-là aux bénéficiaires de l'ACCRE.

Le réseau des CCI salue en outre les mesures visant à simplifier les démarches des travailleurs indépendants, appelées de nos vœux de longue date, en particulier l'ajustement des cotisations à l'activité réelle et le doublement des plafonds des régimes micro. Ce doublement est de nature à semer des graines qui feront éclore les belles PME de demain.

Sur cette dernière mesure, néanmoins, un point de complexité demeure : la franchise de TVA qui reste inchangée.

Convaincues qu'entrepreneuriat et simplification ont partie liée, les CCI sont naturellement prêtes, aux côtés du Gouvernement et en tant que porte d'entrée de plus de 2,9 millions d'entreprises, à faire œuvre de pédagogie en accompagnant les entrepreneurs indépendants et contribuer au déploiement de ces mesures sur tout le territoire.