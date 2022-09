Incendies : les pompiers du SDIS77 solidaires

Le 24 août dernier, Jean-François Parigi, le président du Département, s’est rendu au siège du SDIS 77, à Melun. Il est venu féliciter les sapeurs-pompiers ayant participé à la lutte contre les incendies un peu partout en France, les remerciant pour leur engagement, leur courage et leur solidarité. Au total, ce sont 44 sapeurs-pompiers qui se sont portés volontaires. Cet été 2022 aura été, en effet, marqué par des incendies hors normes (plus de 62 000 hectares brûlés dans l’Hexagone selon le Système d’information européen des feux de forêts). Parmi les 22 départements touchés, figure en tête la Gironde avec plus de 26 600 hectares partis en fumée.

C’est dans le cadre de la campagne de renfort “feux de forêts” que les sapeurs-pompiers seine-et-marnais se sont engagés, essentiellement en Gironde et dans le Maine-et-Loire. En Gironde, une colonne Île-de-France a été engagée pendant 26 jours sur le feu de Landiras, entre le 13 juillet et le 7 août. Dans le Maine-et-Loire, une autre colonne est intervenue du 10 au 17 août. Ce département, d’ordinaire épargné par les feux de forêt, n’avait pas connu de grand feu depuis plus de 10 ans. Par ailleurs, un pompier du SDIS 77 a été engagé en tant qu’officier de liaison en Gironde en partenariat avec un détachement allemand (70 sapeurs-pompiers), qui a été hébergé une nuit au centre de formation de Gurcy-le-Châtel.

208 feux de végétation en Seine-et-Marne

Pour le SDIS 77, l’organisation de ces colonnes de renfort a nécessité une importante logistique : 12 sapeurs-pompiers ont été mobilisés dans le convoyage des différentes relèves et sept autres pour le nettoyage des engins à leur retour. De nombreux personnels (administratifs, techniques et spécialisés) ont été également mobilisés dans la préparation et le bon déroulement de ces opérations extérieures.

En Seine-et-Marne, 208 feux de végétation ont été recensés en juillet. Notre département a enregistré une hausse de 75 % des incendies par rapport à juillet 2021 (34 incendies l’an passé à la même période). Outre les feux de végétation, ces incendies ont concerné des habitations, des entrepôts et des bâtiments agricoles. Pour lutter contre l’impact de ces feux, le SDIS 77 réalise un important travail d’anticipation en lien étroit avec l’Office national des forêts (ONF) et les organisations agricoles.