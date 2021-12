Inauguration du site olympique de Vaires-sur-Marne

La base nautique de Vaires-sur-Marne a été choisie pour accueillir les épreuves de canoë-kayak et d'aviron lors des Jeux Olympiques de 2024.

Le secrétaire d'Etat chargé des Sports, Thierry Braillard, la maire de Paris, Anne Hidalgo, la présidente de région, Valérie Pécresse, le président du département de Seine-et-Marne, Jean-Jacques Barbaux, et de nombreuses personnalités politiques étaient présentes pour l'inauguration officielle du site le 30 juin dernier. La présidente de région a même posé à côté du coprésident de Paris 2024, Tony Estanguet, triple champion du monde et triple champion olympique de canoë-kayak monoplace, présent pour l'occasion.

Le coprésident de Paris 2024, Tony Estanguet, et la présidente de région, Valérie Pécresse. © Département 77

En cours de réaménagement dans la continuité de la candidature de Paris 2012, cette base nautique offrira un emplacement idéal. Elle reste un modèle particulièrement réussi de transformation d'une zone industrielle désaffectée (ancienne carrière de sable) en un site ouvert au public dédié aux loisirs et aux sports aquatiques. Le site a été restructuré par la Région Île-de-France à la fin des années 1980 et accueille désormais chaque année plus de 500 000 visiteurs.

Des rénovations majeures sont en cours, dont les orientations découlent des conclusions des études techniques réalisées pour la candidature de Paris 2012. Les travaux doivent être achevés en 2018 et incluent la construction d'un bassin d'eau vive intégrant un parcours de slalom d'une longueur de 250 mètres, la modernisation du parcours d'aviron et de canoë en ligne long de 2 200 mètres, la construction d'infrastructures connexes du pôle national, d'un espace média et de logements pour les sportifs.

Le site se situe à une distance de 39 kilomètres du village olympique et a une capacité d'accueil de 12000 places, ce qui le rend idoine pour un événement sportif de cette envergure.

Après les Jeux Olympiques et Paralympiques, la base nautique constituera le pôle d'entraînement national pour les Équipes de France de canoë-kayak et d'aviron et continuera à accueillir les activités de sport amateur et de loisirs pour le grand public.