Montévrain : inauguration du nouveau complexe sportif

Jean-Jacques Barbaux, le président du conseil départemental, et de nombreux élus locaux étaient présents le 14 octobre pour l'inauguration officielle du tout nouveau complexe sportif de Montévrain.

Les Montévrinois bénéficient désormais d'une nouvelle arène sportive. Au cœur de l'écoquartier, ce complexe est constitué d'un gymnase de dernière génération, répondant aux critères les plus stricts en matière de performance énergétique, et diverses salles de sport dont un Dojo, dédié à la pratique des arts martiaux, et une grande salle de danse.

Autour du gymnase, d'autres infrastructures complètent le complexe : deux terrains de tennis en quick et un terrain de football.