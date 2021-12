Inauguration du nouveau centre socioculturel de Nemours

Objectif atteint pour la commune qui souhaitait moderniser les équipements et permettre aux Nemouriens, particuliers et associations, de disposer d'une nouvelle offre de services publics.

Le nouveau centre social, outre ses fonctions de réception du public, abrite une ligne d'accueil de la CAF, une salle de réunion à l'usage des associations et un LAEP (lieu d'accueil parents-enfants). L'espace culturel, quant à lui, comprend une nouvelle salle polyvalente avec office attenant et des salles d'activités, dont une salle de danse, et une autre dédiée à la musique (répétitions, enregistrements).

Ce projet offre à tous un lieu à la fois moderne et fonctionnel, parfaitement intégré au site choisi par la Ville. Toitures végétalisées, patio central, terrasse-café, larges baies vitrées et répartition intelligente des espaces publics, techniques et administratifs contribuent à faire de ces nouveaux équipements des lieux de convivialité et d'expression artistique.