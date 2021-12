Inauguration du Lounge Bar des Remparts

L'hôtel “Aux Vieux Remparts”, membre de la chaîne hôtelière “Relais du Silence”, vient d’inaugurer "Le Lounge Bar des Remparts" dans deux caveaux voûtés du XIIe siècle. Ce bar select qui s’adresse à une clientèle d’affaires et de loisirs propose une carte très étoffée avec une cave à whiskies unique de plus de cinquante sélection, certains comptant parmi les meilleurs au monde. Il est privatisable afin d’offrir aux convives une ambiance chic au cœur de la cité médiévale.

© auxvieuxremparts.com

Suite à une analyse du contexte concurrentiel du secteur Est seine-et-marnais, les propriétaires de l’hôtel, Monsieur et Madame Roy, ont souhaité s’adapter au marché touristique local en créant ce nouvel espace qui vient compléter les prestations qualitatives proposées par l’hôtel (restaurants Le Petit Ecu et L’Esquisse, spa Rosa Gallica...). Le projet a pu ainsi bénéficier du soutien financier du Conseil régional d’Ile-de-France et du département de Seine-et-Marne à hauteur de 105 000 euros hors taxes.