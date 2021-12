Inauguration du CPO© Saur de Marne-la-Vallée

Inauguré en présence de Jérôme Le Conte (président exécutif du groupe Saur), Roland Morichon (directeur général Eau et ingénierie France) et Arnaud de Belenet (président du SAN du Val d'Europe) - ce CPO© est un centre de régulation et de distribution d'interventions, une plateforme de collecte et d'analyse de données liées aux métiers de l'eau. C'est aussi un lieu d'échange et de partage de l'information avec les collectivités. Avec ses 70 experts, il veille sur le fonctionnement de 30 000 km de réseaux et 3 200 sites (stations, réservoirs, postes de relèvement...) répartis sur 23 départements et 600 collectivités clientes. Sur la base des données collectées auprès des sites télégérés, 350 000 interventions annuelles sont pilotées sur le terrain, pour une gestion et une maîtrise plus efficaces et responsables de l'eau et de l'assainissement.

A l'occasion de cette inauguration, les représentants de groupe Saur ont mis l'accent sur leurs récentes innovations qui viennent renforcer la pertinence de l'organisation mise en place au service de la politique de l'eau des collectivités. Ils ont ainsi présenté le CPO© on line, une plateforme de partage d'informations, le WebCarto, une visualisation cartographique sur écran, et le Mobi+, un bureau virtuel nomade pour les agents de terrain.

Inventé par Saur en 2007, le CPO© est un centre névralgique de contrôle, de gestion et d'analyse des données des services d'eau et d'assainissement des collectivités. Ce concentré d'innovations, qui s'appuie sur des technologies numériques, révolutionne l'approche du métier en apportant aux élus une vision complète du service en temps réel sur leur territoire.