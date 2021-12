Inauguration des Senioriales d'Émerainville : modernité et vivre ensemble

Les Senioriales d'Émerainville ont été inaugurées mercredi 5 octobre en présence du maire de la commune Alain Kelyor, du directeur général des Sénioriales, Benjamin Misery et des nouveaux résidents.

Résidence pour le vivre ensemble

Au « Domaine du Parc » d'Émerainville, deux nouvelles résidences voisines ont vu le jour : Les Senioriales, destinées aux retraités et les Résidiales, ouvertes à la libre accession.

Les Senioriales sont constituées de deux immeubles de 51 appartements conçus pour faciliter la vie des seniors. Le salon-club est l'espace commun où les résidents partagent des moments de détente et peuvent participer à des animations culturelles, ludiques ou sportives. Le régisseur et les réceptionnistes assurent un accueil quotidien et veillent à la sécurité et au bien-être des résidents. Les seniors ont accès à un large panel de services à la carte qu'ils choisissent en fonction de leurs attentes (restauration, ménage, blanchisserie...).

L'objectif est de créer du lien et des échanges de services entre les générations. Par exemple, les uns pourront proposer la garde d'enfants ou l'aide aux devoirs, d'autres les déplacements ou la livraison de courses...

Le LAB : création d'un habitat intelligent pilote

Un appartement démonstrateur, installé au sein des Senioriales d'Émerainville, illustre la politique d'innovation du groupe Senioriales (domotique, mobilier intelligent, gestion de l'énergie...).

Ce logement prototype intègre les innovations développées en co-conception par 14 entreprises françaises de la Silver économie et des résidents volontaires des Senioriales. Ces derniers ont testé les nouvelles applications réunies dans l'appartement au sein du LAB. L'objectif est de valider leur utilité, lors de séjours de quelques semaines par des seniors testeurs, avant d'être proposées dans les futures résidences. Malin !