Nouveaux locaux Fideliance de la Ferté-sous-Jouarre

Fideliance, société d’expertise comptable, audit et conseil du chef d’entreprise existe depuis 1978. En constante évolution depuis sa création, le cabinet compte aujourd’hui 160 collaborateurs, 10 bureaux de proximité et 11 associés. Cette évolution s’est faite dans le respect des valeurs de l’entreprise : « prendre soin, investir, partager et grandir ».

Aujourd’hui présidée par Jean-Luc Flabeau, Fideliance continue son développement. Lors de l’inauguration à la Ferté-sous-Jouarre, en présence de Christophe Rocard, président du réseau Crowe Horwath en France, Jean-Luc Flabeau a retracé les grandes lignes de l’évolution de Fidéliance, depuis sa création à Fontainebleau, sa croissance externe sur l'ensemble de la Seine-et-Marne, de ses récents rapprochements avec le cabinet Dauge « pour renforcer le pôle Audit de l’entreprise », à celui avec le cabinet Exenco, « pour se doter d’une spécialisation en consolidation et en reporting financier ».

Dans une optique de « grandir plutôt que grossir », Fideliance associe des compétences complémentaires pour servir ses clients dans une approche globale de leur activité.

Emmanuelle Bersez (photo), associée du cabinet Fideliance, est en charge du nouveau site de la Ferté-sous-Jouarre, qui a donc récemment déménagé dans les locaux flambants neufs et plus adaptés à la réception des clients.

Pour conclure, les élus, Ugo Pezzetta, maire de la Ferté-sous-Jouarre, ainsi que Gérard Geist, président de la communauté d’agglomération du Pays Fertois, se sont exprimés en remerciant Fideliance, et particulièrement Emmanuelle Bersez, pour son implication, notamment au niveau local et dans le secteur associatif.