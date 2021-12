Inauguration des Allées du Loselet à Montévrain

Une résidence à la campagne à proximité des pôles d’activités du Val d’Europe

Sur le plateau de la Brie, la ville de Montévrain est idéalement située à proximité des pôles d’attractivité du Val d’Europe et de Marne-la-Vallée. Une situation privilégiée qui permet à la commune d’attirer de nombreux commerces et entreprises d’envergure internationale. Tout en préservant son histoire, la ville de Montévrain allie dynamisme et cadre de vie préservé.

«Nous sommes particulièrement heureux d’inaugurer ce nouveau projet qui accompagne le développement de la ville de Montévrain. Avec « Les Allées du Loselet », Kaufman & Broad confirme son savoir-faire en réalisant des maisons à l’architecture traditionnelle. La qualité du projet et son prix de vente clés en mains a permis aux familles de la région d’acquérir un bien de qualité dans un cadre de vie idéal. Le succès commercial confirme l’importance de favoriser le parcours résidentiel des particuliers dans la région : les 27 maisons ont été acquises en tant que résidence principale en un week-end, dont 75%% par des Seine-et-Marnais », explique Cyril Doucet, directeur général adjoint Kaufman & Broad.

« Les Allées du Loselet », un domaine dans un cadre préservé

Les 27 maisons individuelles ou jumelées se situent en bordure du bois de Loselet, dans le quartier verdoyant des Frênes. Le projet a été conçu par le cabinet Thouard – 3a architectes dans un esprit de village, afin de s’intégrer harmonieusement dans l’environnement. « Les Allées du Loselet » accueillent 3 modèles de maisons individuelles ou jumelées, de 80 m2 à 101 m2.

Chaque maison s’ouvre sur un jardin privatif et profite d’un garage et d’une place de stationnement extérieure. L’aménagement intérieur propose 3 ou 4 chambres et a été pensé afin d’offrir d’agréables pièces à vivre aux surfaces optimisées : cuisines américaines, séjours traversants, salles de bain lumineuses et nombreux rangements.

« Montévrain offre le luxe de vivre au cœur d’un espace préservé, tout en proposant à ses habitants la proximité d’un tissu d’activités dynamique. C’est pour nous une fierté d’accompagner la municipalité dans la réalisation de ce nouveau projet de qualité» ajoute Marc Vettraino, directeur d’agence Kaufman & Broad.