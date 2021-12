Inauguration de l'eglise Saint-Louis

La restauration colossale entreprise par la Ville a redonné toute sa majesté à cet édifice. Ce fut un chantier long et compliqué, ralenti par un incendie volontaire en 2016 et par la crise du Covid-19 en 2020.

Couvreurs, tailleurs de pierre, sculpteurs, peintres ont restauré le monument, dans les règles de l'art, à l'intérieur comme à l'extérieur. Aucun élément n'a échappé à cette vaste rénovation: décors peints, tableaux, chapelles, vitraux... Et bientôt l'orgue dont le relevage sera achevé au printemps prochain.

Sous la houlette de Michel Trubert, architecte en chef des Monuments historiques, les nombreux artisans et ouvriers qui sont intervenus ont redoublé d'efforts pour rendre à ce monument historique toute sa splendeur. Et le résultat est à la hauteur!



Bravo à mon adjoint au Patrimoine, Laurent Roussel, d'avoir suivi pas à pas ce chantier hors normes, ainsi qu’aux services de la Ville. Un grand merci aussi à tous les particuliers ayant permis le financement de ce projet via la Fondation du Patrimoine.

Merci à l'Etat (DRAC), à la Région Ile-de-France et au Département de Seine-et-Marne pour leurs contributions financières. Un grand merci à tous ceux qui ont permis à l'église de retrouver sa splendeur d'antan... Et merci à vous pour votre présence vendredi, lors de l'inauguration.

A cette occasion, un livre intitulé "Eglise Saint-Louis de Fontainebleau, 2014-2021, Renaissance d'un édifice majeur du patrimoine de la ville" a été réalisé par les services de la Ville. En images et en textes, l'ouvrage relate l'épopée de la restauration de l'église. Il sera prochainement édité et mis en vente. Et pour clore en beauté ce vaste chantier, les "Rubans du Patrimoine" décerneront un prix départemental, vendredi prochain, à la Ville de Fontainebleau.