Inauguration de la plus grande centrale photovoltaïque d'Île-de-France

Pionnier de la transition énergétique, leader français de la production d'électricité solaire et éolienne ainsi que de biométhane, Langa, filiale d'Engie, a inauguré dernièrement la plus grande centrale photovoltaïque d'Île-de-France, en présence de Jean-François Copé, président de la Communauté d'agglomération du Pays de Meaux. Les 10 hectares de panneaux photovoltaïques de la centrale Meaux Solaire représentent une capacité totale de 17 MWc, pour une production annuelle moyenne d'environ 18,6 GWh. Ils permettront d'alimenter environ 20 % des foyers meldois, sur la base des 21 847 foyers recensés par l'Insee, en 2016.

La production d'énergie renouvelable s'inscrit dans la stratégie Énergie-Climat de la Région visant à produire 37 TWh d'ENR en 2030 dont 6 TWh d'énergie solaire photovoltaïque. Au terme de deux années d'études et de travaux, la centrale, constituée de 39 996 panneaux photovoltaïques, a vu le jour sur un terrain désaffecté auquel la Ville de Meaux a souhaité donner une nouvelle vie.

La stratégie Énergie-Climat

Désireux d'impliquer pleinement les habitants dans la transition vers une production d'énergie plus verte, Langa a proposé aux habitants de Seine-et-Marne et des départements limitrophes d'investir dans ce projet. Cet été, une campagne d'investissement participatif a ainsi permis de mobiliser 141 investisseurs principalement issus majoritairement du Val-de-Marne, de l'Essonne et de la Seine-et-Marne, pour un total de plus de 400 000 euros.

Ambitieux par la taille, ce projet comporte également une forte dimension environnementale. En phase de construction, l'intégralité des 25 ha du site a été réhabilitée en partenariat avec des entreprises locales.

Dans le cadre de l'exploitation, plusieurs dispositifs sont destinés à favoriser le développement de la faune et de la flore : muret de type gabion favorable à la colonisation du milieu par les reptiles, création d'une prairie et de trois mares ou encore plantation de haies champêtres. Des ruches seront prochainement installées, de même qu'un éco-pâturage déployé par la société Ecomouton.