Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, Chantal Jouanno, vice-présidente chargée de l'Écologie et du Développement durable, et Anne Chain-Larché, vice-présidente chargée de la Ruralité et de l'Agriculture, se sont rendues à Mondreville, le vendredi 24 juin, à l'occasion de l'inauguration de la centrale éolienne Énergie du Gâtinais.

Ce site est le plus grand parc éolien d'Île-de-France, comptant au total 12 éoliennes et initiant, par ailleurs, un projet de ferme permacole.

L’inauguration s’est déroulée au pied de l'éolienne E4 dont l’accès se fait depuis la D43 sur la commune de Mondreville.