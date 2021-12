Inauguration de 50 logements sociaux à Melun

La cérémonie d’'inauguration des 50 logements sociaux construits rue de l'Industrie, organisée par la société d'HLM Trois Moulins Habitat, s'est déroulée en présence du sous-préfet, des élus et des représentants de Trois Moulins Habitats.

Ce projet correspond au nombre de logements démolis qu’abritait un seul bâtiment détruit dans le quartier des Mézereaux dans le cadre du programme de rénovation urbaine (PRU). Les loyers des nouveaux logements sociaux varient de 250 euros environ pour un T1 de 30 m2 (hors charges) à 658 euros pour un T4 de 84 m2.

La construction de ces trois bâtiments à Melun sud, qui a coûté plus de 7 millions d’euros, a été cofinancée par l’Etat, la région, l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru) et la Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine. Projet inscrit dans une démarche de développement durable, chaque résidence produira 30 %% de sa chaleur à partir du recyclage des eaux grises (eaux chaudes usées issues des lave-linge, lave-vaisselle et douches) grâce au principe élaboré par l’entreprise BioFluides.