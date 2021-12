Inauguration aux Moulins Bourgeois

Le 3 juin dernier, Jean-Jacques Barbaux, président du Conseil départemental, accompagné de membres du conseil et d’élus locaux, est allé visiter l'entreprise Moulins Bourgeois, un des très rares moulins d’Ile-de-France à produire entièrement ses farines de meule et farines bio. Ils avaient été invités pour l’inauguration officielle du nouveau silo à farine, à la pointe de la technologie mondiale.

Fondé sur la passion du métier et sur l’esprit d’indépendance propre à une PME familiale, le Moulins Bourgeois a été métamorphosé depuis que sa direction a été reprise par les frères David et Julien Bourgeois en 2005. En 2012, la PME obtient même l’agrément ISO 22000, la norme la plus exigeante en termes de sécurité et d’hygiène alimentaires.

Situés à proximité d’un site classé, les nouveaux bâtiments ont été construits avec l’agrément des Bâtiments de France. La préservation de l’environnement est essentielle pour la famille Bourgeois dont la roue du moulin ne cesse jamais de tourner.

© Département 77

Depuis que Léon Bourgeois et ses frères ont acquis le moulin de Couargis en 1895, situé à 2 km du moulin actuel, la famille Bourgeois travaille de génération en génération à un développement continu et harmonieux.

Cette entreprise allie à merveille tradition et modernité. Elle emploi 80 personnes et a pour clientèle uniquement des boulangeries artisanales, dans un rayon de 200 km autour du moulin, ainsi qu’à l’exportation (Europe, Asie).

Aux Moulins Bourgeois tout est fait « maison ». Farines panifiables classiques, farines de tradition française, farines US et de gruau, farines de meule et bio, préparations pour pains spéciaux, tout est élaboré par les équipes à Verdelot.