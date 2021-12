Implantation : un nouveau poids lourd s'installe à Sénart

« L'arrivée d'Assa Abloy marque une nouvelle étape importante pour ce parc d'activité »,

a introduit Agnès Ramillon, directrice générale adjointe du développement de l'EPA Sénart. En effet, après l'arrivée en janvier dernier du leader dans la fabrication de produits plastiques Iris Ohyama, c'est un nouveau poids lourd, cette fois-ci spécialisé dans les entrées automatisées, qui s'est installé au sein du Parc d'activité du Levant de Sénart.

Après trois ans de recherche, l'entreprise s'est finalement arrêtée à Grand Paris Sud, conquise par la localisation, le cadre de vie, les services proposés ou encore la croissance de ce territoire d'implantation. Conçu en BIM par GSE, ce nouveau siège est le fruit de la stratégie du regroupement des trois entités françaises du groupe, anciennement situées à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), Lisses (Essonne) et Sélestat (Bas-Rhin).

« Nous avions pour objectifs de renforcer notre collaboration, de partager nos informations avec plus d'acuité et d'optimiser notre organisation », a expliqué en introduction Yannick Michon, directeur d'Assa Abloy Entrance Systems France.

Un défi pour Assa Abloy

Cette fusion a constitué un véritable défi pour la firme, qui a recruté à Lieusaint puis formé une dizaine d'employés, notamment pour remplacer les salariés ayant quitté l'entreprise lors du regroupement.

Le bâtiment a été conçu de manière innovante, autant par son mode de construction que par les nouveaux usages de travail qui y sont développés. Ainsi, toutes les ouvertures sont équipées des produits d'Assa Abloy mais également des solutions d'autres divisions du Groupe, comme Vachette, JPM et HID. Doté d'une faible empreinte carbone notamment due à l'ossature bois éco-certifiée, le siège social comporte, outre des bureaux, 2100 m² d'entrepôt logistique.

Le site réunit également, sur un total de 4 600 m², des bureaux lumineux sur trois niveaux, des espaces de stockage, un show-room (de 200 m²), une école de formation, un restaurant d'entreprise, privilégiant les produits bio et les circuits courts et des espaces sportifs et de détente (133 m²) dédiés aux salariés.

Par ailleurs, le bâtiment a été conçu pour répondre aux besoins et aux attentes des salariés en proposant des espaces de travail mixtes, composés d'open spaces, de bureaux individuels, de salles de réunion et d'espaces modulables, capables de répondre aux évolutions et propices à la circulation de l'information.

Un rendu qui permet de conforter le choix des dirigeants de la firme suédoise, qui s'étaient au départ tournés vers la rénovation d'un bâtiment ancien. « Nous accueillons encore un leader mondial dans sa catégorie, cela va finir par devenir la marque de fabrique du Levant ! », a conclu avec fierté le maire de Lieusaint, Michel Bisson.