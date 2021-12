Impact&Sens : une soirée très animée pour débuter l'année

L'objectif de la soirée ? Créer de l'échange et du partage entre chefs d'entreprise du département. Six dirigeants ayant mis en place concrètement des actions dans leur entreprise ont été mis à l'honneur (Sophiatou Ndiaye, Fabienne Mahieu, Laurent Galle, Johana Tinaugus, Philippe Garzaro, Jef Boisson), sur des thématiques aussi riches et variées que le bien-être en entreprise, la gouvernance partagée, l'écologie, l'implication des équipes avec profils atypiques ou encore l'inclusion en entreprise.

Le ton de la soirée a été donné par Pierre-Olivier Mouton, lauréat avec Work and Play, entreprise de gamification digitale, lors de la plénière. Les invités ont pu ainsi interagir sur les tablettes à disposition, en répondant notamment à la question :

« pour vous, une entreprise qui a un impact, c'est… », question à laquelle « Porter des valeurs et une vision pour la société » et « Créer de l'emploi » ont été les réponses les plus plébiscitées à 20 % des choix.

Les échanges ont enfin continué entre les chefs d'entreprise et les invités autour d'un cocktail préparé par un traiteur écoresponsable et local, Altermarché. Le salon des partenaires a permis d'approfondir les solutions concrètes, avec plusieurs acteurs engagés dont Greenflex, mécène de la soirée, Unis Cité, URSCOP, Sinacté et PAQTE77.

L'association Réseau Entreprendre 77 propose aux entrepreneurs un accompagnement personnel, collectif gratuit, pendant deux ans, ainsi qu'un prêt d'honneur (de 15 000 euros à 50 000 euros). Si vous souhaitez leur transmettre votre expérience de chefs d'entreprise et agir pour la création d'emploi, c'est ici : https://www.reseau-entreprendre.org/seine-et-marne/accompagner/