Immobilier neuf : une bonne dynamique pour l'Est francilien

L'Est francilien reste « attractif » pour les établissements publics d'aménagement EpaMarne et EpaFrance sur le premier trimestre 2019. En effet, 1 082 ventes de logement ont été enregistrées, un chiffre à la hausse pour un deuxième trimestre consécutif. Les petits et moyens logements – T2 et T3, sont les plus plébiscités (75 % des ventes), principalement sur les communes du Val de Marne (Bry-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Villiers-sur-Marne et Champigny-sur-Marne). Dans le même temps, à l'échelle régionale, le marché de l'immobilier neuf est en légère baisse (- 3 % par rapport au 4e trimestre 2018). Ainsi, les territoires d'intervention des Epa, qui « œuvrent avec leurs partenaires à construire des lieux de vie attractifs, confirment la bonne vitalité du marché local ». Il faut dire que les deux aménageurs mettent sur le marché quelque 2 500 logements chaque année, avec pour ambition d'offrir des parcours résidentiels « diversifiés et adaptés aux nouveaux modes de vie ».

Divers programmes ont été inaugurés dernièrement à ce titre : les résidences Duke Elligton et George Gershwin (251 logements) pour étudiants et jeunes actifs à Chessy et le programme Marie Curie (109 logements) au sein de l'écoquartier du Sycomore à Bussy-Saint-Georges. Des chantiers de programmes résidentiels ont aussi été lancés : le Woodway (62 logements) à Chanteloup-en-Brie, une résidence de 148 logements à Serris, une opération sur la commune de Saint-Thibault-des-Vignes (54 logements) ou encore le Treed It (quelque 500 logements pour étudiants et jeunes actifs) à Champs-sur-Marne. Selon les aménageurs, des opérations devraient prochainement voir le jour. Des consultations sont en effet prévues à Magny-le-Hongre (40 logements), Coupvray (100 logements) et sur l'écoquartier de Montévrain (100 logements).