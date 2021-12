Immobilier d'entreprise : ORCOM et BNP PARIBAS conseillent des dirigeants

Chez Orcom, Christophe Jouin, expert-comptable et commissaire aux comptes, et Christophe Allot, directeur de mission, étaient aux manettes, tandis qu'Arnaud Leroux, directeur Espace entrepreneurs Seine et Yonne, et Patrick Pothron, ingénieur commercial leasing immobilier, sont intervenus pour BNP Paribas. Selon ces spécialistes, l'investissement dans l'immobilier professionnel est plus rentable que dans le locatif d'habitation. La règle à retenir est celle des

“3 E : l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement”. Ce critère doit intervenir en premier dans le choix du bien à acquérir, avant de se poser la question du prix ou de la fiscalité, selon ces spécialistes. Une fois le bien défini, trois options se posent alors : l'achat à titre personnel, par le biais d'une société d'exploitation ou par le biais d'une société civile immobilière. En matière de financement, la BNP a aussi pu présenter les avantages du crédit-bail, un « financement long terme permettant la prise en charge totale des coûts de votre projet, incluant non seulement l'acquisition ou la construction d'un immeuble, mais aussi les frais de mutation, la TVA, tous les honoraires, les études, les audits et les contrôles, les polices d'assurances construction, etc. ».