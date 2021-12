Immobilier d'entreprise EpaMarne analyse son marché

EpaMarne rappelle que plus de 56 000 m² de bureaux ont été vendus en 2018 sur le périmètre d'intervention de l'aménageur, soit un niveau de transactions « similaire à 2017 et à nouveau supérieur à la moyenne quinquennale ». L'aménageur estime que « cette performance, caractérisée par de belles signatures, consolide les deux pôles tertiaires du périmètre d'intervention d'EpaMarne-EpaFrance ».

Les loyers de bureaux

L'aménageur poursuit : « en 2018, le loyer prime du périmètre d'intervention d'EpaMarne-EpaFrance s'établit à 215 € HT hors charge/m²/an, marqué par les transactions enregistrées sur les deux principaux pôles tertiaires du territoire. Au regard des valeurs locatives prime pratiquées dans le Quartier central des affaires (810 €), à La Défense (510 €) ou en première couronne (entre 320 et 370 €), le territoire multiplie les atouts. Il propose une alternative aux entreprises désireuses d'optimiser leurs coûts immobiliers, tout en offrant confort et bien-être à leurs collaborateurs dans un environnement qualitatif, riche de nombreuses aménités urbaines ».

L'offre immédiate

Selon EpaMarne, « Fin 2018, l'offre immédiate représentait près de 120 000 m², en forte résorption par rapport à 2017 (-23 %), reflet de l'attractivité du territoire auprès des entreprises et de leur appétit. Le taux de vacance, également en baisse, s'établit à 7,2 % et témoigne de l'équilibre du marché et de son dynamisme tout en permettant aux entreprises, quelle que soit leur taille, de s'implanter sur le territoire. Résultat de l'engouement des entreprises pour les produits neufs développés et proposés sur le périmètre d'intervention d'EpaMarne-EpaFrance, la part des bureaux neufs dans l'offre immédiate continue de baisser (inférieure à 3 %) ».

L'offre future

EpaMarne-EpaFrance compte développer près de 93 000 m² de bureaux d'ici la fin 2021. C'est le pôle métropolitain de Noisy-Champs qui concentre la majeure partie des surfaces en développement, avec les programmes Delta, Fifteen, ou encore Treed It. Quant au pôle Montévrain-Val d'Europe, ce dernier offre des opportunités avec Jazz à Chessy, le programme de bureaux de D2I Investissements à Serris ou encore le développement de phases complémentaires au Carré Haussmann ou au Bellini.