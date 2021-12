Immobilier : + 112 % de recherches en ligne pour le 77 en mai, selon pap.fr

Le marché immobilier français serait-il en train de se rééquilibrer ? C'est la question que pose le site de transactions immobilières de particulier à particulier pap.fr, à la lecture de ses derniers chiffres recueillis du 11 au 25 mai dernier.

Tous les départements d'Ile-de-France connaissent une forte hausse de recherches: de + 15 % pour les Hauts-de-Seine à + 112 % pour la Seine-et-Marne. La tendance d'envie de Grande Couronne se confirme nettement, et Paris reste le dernier département en baisse avec -12 % par rapport à la même période en 2019.

Les franciliens rêvent d'espace, de jardin et cherchent des biens avec ce potentiel, quitte à être plus éloignés de leur lieu de travail. L'avènement et la poursuite du télétravail leur permettra peut-être de se rendre à leur bureau que 2 ou 3 jours par semaine et de pouvoir profiter ainsi d'un cadre de vie plus agréable », estime l'entreprise.

Ce mouvement est identique s'agissant des départements limitrophes des grandes métropoles du pays, avec par exemple + 75 % de recherche pour l'Ain et + 84 % pour les Alpes-de-Haute-Provence. Les départements autour de l'Ile-de-France, comme l'Eure et le Loiret, font une nette percée et il s'agit probablement, selon PAP, de franciliens qui envisagent de vivre dans un département qui reste proche de leur Région.

L'entreprise avait constaté durant le confinement une explosion du nombre de recherches de biens en Grande Couronne et en province sur certains départements, mais ne savait pas si ces tendances allaient se poursuivre après le confinement. C'est pourquoi elle a souhaité mener cette étude sur les recherches réalisées sur son site du 11 au 25 Mai 2020 par rapport à la même période en 2019. Les résultats, qualifiés de « surprenants » par la firme, renforcent les premiers chiffres relevés précédemment.

Les français sont aussi plus nombreux qu'en mai 2019 à vouloir acheter un bien. Sur les 2 premières semaines de déconfinement, pap.fr a relevé une hausse de 38 % des acheteurs potentiels par rapport aux mêmes semaines de l'année dernière.

