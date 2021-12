Immobel France primé avec “Horizon Nature“

Le jury 2021 des Pyramides d’Argent Île-de-France, organisé par la Fédération des promoteurs immobiliers d’Île-de-France (FPI IDF), a récompensé neuf projets. Parmi eux, figure celui d’Immobel France, “Horizon Nature“ à Montévrain. Il a été doublement primé dans les catégories Innovation Industrielle et Grand Public pour ses qualités architecturales, environnementales, d’insertion urbaine et d’innovation.

Cette édition avait mis l’accent sur la thématique environnementale et le programme d’Immobel y a parfaitement répondu. “Horizon Nature“ développe 75 logements sur 5 095 m² sur les bords de Marne (67 logements intermédiaires et collectifs et huit maisons individuelles en R+1, dont 2 maisons sur sous-sol). Les procédés mis en place sont multiples : conception de logements à enveloppe renforcée (équivalence Bbio et RT 2012 – 20 %), suivi et réduction des consommations (équivalence Cep – 20 %), injection de gaz vert dans le réseau, récupération des eaux de pluie, pilotage à distance du chauffage, électromobilité, éclairage naturel privilégié et préservation de la biodiversité. L’innovation se déploie aussi au travers des services proposés aux futurs habitants : boîtes de colis connectées, borne d’entretien pour les vélos et conciergerie. La livraison est prévue pour le troisième trimestre 2023.