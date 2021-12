Immobel France et GRDF s’associent pour accélérer la construction durable

Cette signature est intervenue lors du 81e congrès HLM de l’Union sociale de l’habitat (USH). Elle engage Immobel France et GRDF à développer en Île-de-France des programmes immobiliers innovants, qui accélèrent la transition énergétique des bâtiments.

Cette convention vise un double objectif : promouvoir des solutions innovantes au gaz naturel et au gaz vert à l’échelle du bâtiment et participer à la création de logements durables dans un contexte marqué par un risque accru de pénurie et l’augmentation du coût de l’énergie fossile.

Pour Immobel France, ce partenariat vient soutenir sa volonté de réinventer les villes d’aujourd’hui et de demain en concevant des bâtiments plus qualitatifs et plus écologiques. Le projet “Horizon Nature“, composé de 67 appartements et de huit maisons familiales à Montévrain et qui allie architecture responsable inspirée par la nature et proximité d’un centre-ville en pleine transformation, en est un exemple probant.