Ile-de-France Mobilités demande au Gouvernement de compenser les pertes dans les transports

"Nous sommes littéralement en situation de cessation de paiement. Je demande la compensation intégrale des pertes de recettes subies par les transports publics à cause du Covid, du confinement, de la distanciation physique, de la crise économique", a déclaré Valérie Pécresse, sur RTL.

"Aujourd'hui les pertes sont abyssales, pas seulement pour la SNCF, pour tous les transports publics et dans toute la France. Nous avons 2,6 milliards de pertes, rien que sur l'Ile-de-France", a-t-elle poursuivi. Si l'Etat ne vient pas renflouer le secteur des transports publics, "pour rembourser 2,6 milliards de trou dans la caisse, il faudrait une augmentation de 20 euros d'augmentation du pass Navigo par mois. Je m'y refuse résolument, ce serait totalement injuste", a-t-elle ajouté.