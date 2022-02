Il tue son petit frère à la suite d’une bagarre

Tout est partie d’une simple dispute entre deux frères âgés respectivement de 20 et 21 ans. S’en est suivie une bagarre et le grand frère aurait sorti un couteau et poignardé mortellement son cadet sous les yeux d’un témoin. Le meutrier présumé a été placé en garde à vue au commissariat de Noisiel. Le parquet de Meaux a été chargé de l’enquête, tandis qu’une autopsie de la victime va être pratiquée.