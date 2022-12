“Il était une toile” prolonge la vie d’œuvres d’art

Prolonger la vie d’une œuvre d’art en revalorisant le travail originel de l’artiste : telle est la double mission que s’est fixée Aude Monet, artisane d’art de Samois-sur-Seine, depuis qu’elle a fondé son entreprise “Il était une toile”, en avril 2021. Tableaux, statues et cadres constituent ses matières principales et le tissu économique de l’agglomération Pays de Fontainebleau représente son terrain de jeu. Elle a également quelques clients à Paris.

Ce métier de la restauration-conservation obéit à plusieurs règles. Tout d’abord, les interventions s’attachent à redonner à l’œuvre sa lisibilité, à interrompre son processus de détérioration et à assurer sa préservation en la consolidant. Ensuite, s’appuyant sur des tests préalables, ces interventions respectent l’intégrité physique, esthétique et historique de l’œuvre. Enfin, elles font appel à des compétences à la fois techniques, scientifiques et académiques.

“Il était une toile” est une entreprisequis’adresse à une clientèle large : particuliers, collectionneurs, galeristes, artistes-peintres, communes, associations de sauvegarde du patrimoine, musées, antiquaires et maisons de vente.

Trois tableaux restaurés par mois

Sa fondatrice, Aude Monet, est une professionnelle aguerrie. Titulaire d'un diplôme de restauration-conservation de tableaux et d'objets d'art polychromes homologué par l'Etat, elle a suivi des formations et des stages, notamment à la Chambre des métiers et d’artisanat (CMA) de Seine-et-Marne. Artisane du patrimoine, Aude restaure trois tableaux par mois en moyenne. Son atelier, installé à son domicile de Samois-sur-Seine, à proximité de Fontainebleau, contribue notamment à restaurer des objets d'art peints (supports toile, bois, cuivre, zinc, ivoire, plâtre, pierre), ainsi que des cadres en bois et stuc doré.

Après bientôt deux ans d’activité, l’entrepreneuse compte poursuivre sa stratégie de développement. Après avoir créé son propre site internet, elle entretient son propre réseau, notamment auprès de la CMA 77 et du Club Business Fontainebleau-Avon dont elle est membre.