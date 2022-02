« Il est important de pérenniser les tiers-lieux »

« Chaque tiers-lieu affiche une identité propre qui le rend unique en fonction des valeurs et des convictions des porteurs de projet. L’animation est l’un des points essentiels dans la réussite d’un tiers-lieu. Au fil des années, nous avons constaté qu’il est important de ne pas sauter l’étape de l’étude de faisabilité d’un projet. Il est primordial d’analyser la demande potentielle et de connaître l’écosystème du territoire, afin de bien dimensionner le projet. L’objectif est de s’assurer que la vision du projet est viable sur le territoire visé (concurrence, potentiel, étude de terrain…) et de définir les besoins réels. En tant que président de Seine-et-Marne Attractivité, j’insiste sur l’importance de bien mailler le territoire, afin de proposer en permanence une offre adaptée aux nouveaux usages de travail qui évoluent sans cesse. Aujourd’hui, comme toutes les entreprises, les télécentres sont touchés de plein fouet par la crise sanitaire, car il a été recommandé à l’ensemble des entreprises de recourir au télétravail. Le plus grand enjeu est désormais que les entreprises et les administrations mettent en oeuvre le télétravail au sein des tiers-lieux existants, qui souffrent cruellement d’une baisse de fréquentation. Il est essentiel de veiller à ne pas favoriser une concurrence par la création de nouveaux lieux sur des territoires déjà suffisamment dotés. Dans ce contexte, les hôteliers optimisent leurs mètres carrés et sont en phase avec les besoins de la clientèle locale. C’est un moyen de créer de la vie dans l’hôtel et d’animer des espaces qui resteraient vides en journée. Il est donc important de pérenniser les tiers-lieux existants sur notre territoire et d’accroître leur utilisation par les télétravailleurs. »