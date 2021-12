Idec livre la première tranche du plus grand projet français

Onze mois ont été nécessaires pour la réalisation de cette première tranche de travaux ; « un véritable challenge » selon Idec Groupe, réussi « malgré des conditions météorologiques hivernales particulièrement difficiles ». Les premières mises à dispositions anticipées sont intervenues dès le début du mois de juillet pour permettre au futur exploitant de réaliser notamment les marquages au sol ou l'installation du mobilier des bureaux de l'enseigne de distribution Conforama.

Les 70 000 m2 livrés

Cette première tranche de quelque 70 000 m² est structurée autour de 11 cellules sèches, un bloc de bureaux et des locaux techniques. Dans le même temps, l'ensemble du clos couvert des deuxième et troisième tranches a été réalisé. Comme le déclare Tony Morais, le directeur général d'Idec, « La première livraison de ce plus grand projet logistique de France démontre notre capacité à relever le défi en terme de délais, et de satisfaire nos clients, Argan/Gazeley et Conforama, sur le respect de nos engagements. L'implication de tout le personnel de la société est la clé de ce succès ».

L'intégralité livrée en avril

Parallèlement, le dallage est mis en place sur 80 % de la structure. Le deuxième bloc de bureaux est bien avancé, avec l'aménagement des intérieurs, alors que le troisième sort de terre avec la pose de la charpente, du bardage des menuiseries et les dallages intérieurs. La prochaine livraison est actée au mois de février prochain avec la réception de 50 000 m² et un bloc de bureaux supplémentaires. La remise des clés globale de cette opération est fixée début avril.