ID 77, la plateforme au service des collectivités

Créée en 2017, la plateforme ID 77 est l’émanation d’un groupement d’ingénierie public (GIP). L’idée de départ était de permettre au conseil départemental de Seine-et-Marne d’accompagner les collectivités locales dans leurs projets d’aménagement, afin qu’elles participent au développement économique du territoire. Pour bénéficier des offres proposées par ID 77, les communes ou groupements de collectivités doivent en devenir adhérents. Un nom d’utilisateur et un mot de passe permettent d’enregistrer sa demande d’ingénierie et de suivre son avancement.

Les organismes départementaux constituant ce groupement d’ingénierie public sont au nombre de six : Act’Art, Aménagement 77, Initiatives 77, Seine-et-Marne Environnement et Seine-et-Marne Attractivité et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Seine-et-Marne (CAUE 77). De l’ingénierie de projet à l’action de sensibilisation, ID 77 propose une offre variée de services dans dix domaines : aménagement/urbanisme, équipements/espaces publics, mobilités/voirie, environnement/paysage, climat/énergie, eau/assainissement, culture/patrimoine/archives, insertion/emploi, stratégie territoriale et tourisme.

Les offres de services proposées par ID77 sont répertoriées dans un catalogue consultable en ligne. Ce catalogue est le fruit de la consultation des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et du travail collaboratif mené avec les directions départementales et les partenaires institutionnels. Chaque offre est portée par un chef de projet qui sera l’interlocuteur de la collectivité. Il aura pour mission d’organiser et d’optimiser les réponses apportées par les différents intervenants (collectivités, services techniques et organismes associés du Département).

A la fin de l’année 2020, 339 collectivités ou groupements étaient inscrits sur le site ID 77 et on recensait 328 adhérents (16 intercommunalités, 275 communes et 37 syndicats). 78 offres de type «ingénierie de projet» ont été activées, tandis que plus de 130 offres de service à destination des collectivités ont été recensées dans ce catalogue numérique.

www.id77.fr